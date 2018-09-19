В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 500 человек

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Свыше 500 сирийских граждан вернулись в САР с территории Ливана за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Земрани" и "Эль-Дабусия" вернулись 509 беженцев", — говорится в сообщении.

Кроме того, в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 343 жителя.

По данным Центра приема беженцев, инженерные подразделения Сирии разминировали еще 6 гектар в провинциях Хомс и Эль-Кунейтра. Также они уничтожили 43 взрывоопасных предмета, в том числе числе 12 самодельных взрывных устройств.

Отмечается, что фонд Кадырова провел одну благотворительную акцию, в ходе которой в Алеппо выдана одна тонна хлеба. В районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер, Ес-Сахур в Алеппо сирийским семьям погибших военнослужащих оказана адресная благотворительная помощь, выдано 15 продовольственных наборов по 5 килограммов. Кроме этого, в Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор медицинскую помощь получили 25 жителей, в том числе 14 детей.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выходит политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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