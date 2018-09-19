Посол Сирии в России рассказал о подготовке меморандума по Идлибу

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. При работе над меморандумом по Идлибу координация между руководителями РФ и Сирии велась на самом высоком уровне, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.
Он отметил, что именно МИД Сирии первым обнародовал содержание этого меморандума.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
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