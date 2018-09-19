Путин заявлением по Ил-20 направил сигнал Израилю, считает эксперт

АНТАКЬЯ, 19 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим заявлением по крушению Ил-20 в Сирии направил Израилю четкий сигнал о реакции на подобные инциденты, при этом усиление военного присутствия третьих стран в регионе повышает вероятность повторения подобных инцидентов из-за столкновения их интересов, полагает эксперт по международным отношениям, преподаватель университета Abant Izzet Baysal в турецком городе Болу Кемер Касим.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

После инцидента Путин заявил, что Россия предпримет ответные действия, которые будут направлены, в первую очередь, на дополнительное обеспечение безопасности ее военных и объектов в САР. По словам главы государства, это будут такие шаги, которые заметят все. В тот же день в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин заявил, что операции израильских ВВС в Сирии предпринимаются в нарушение суверенитета САР, а в данном случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов. Он призвал израильского премьера не допускать впредь ситуаций подобно той, которая привела к катастрофе Ил-20.

"Своим заявлением Путин направил Израилю четкий сигнал, смысл которого в том, что Россия обязательно ответит в случае повторения таких инцидентов, и ответ будет сильнее", — заявил Касим РИА Новости.

"Все заинтересованные государства в регионе усилили свое военное присутствие в Сирии в последнее время, также Израиль наносит ракетные удары по САР… усиление военного присутствия этих стран в регионе повышает вероятность таких инцидентов и возникновения напряженности ввиду столкновения интересов", — заявил эксперт.

По его словам, стратегия и политическое видение ситуации с Сирии Россией и Израилем не полностью совпадают, а потому подобные столкновения стран в САР "естественны".

"Можно сказать, что это может привести к дипломатическому кризису между странами", — считает эксперт.

"Пока преждевременно предсказывать, как РФ и Израиль разрешат этот кризис путем переговоров, и до какой степени взаимопонимания дойдут. Судя по всему, заявления Израиля не смогли успокоить российскую сторону", — подчеркнул эксперт. Он призвал подождать развития ситуации и оценить ее влияние на отношения стран.

Нетаньяху в разговоре с Путиным выразил готовность предоставить России всю информацию, необходимую для расследования катастрофы Ил-20, а также призвал продолжать координацию военных двух стран в Сирии. При этом он возложил на САР ответственность за крушение самолета.

В Минобороны РФ после инцидента заявили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценило провокационные действия Израиля как враждебные и оставило за собой право на адекватные ответные действия.