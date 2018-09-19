Моряки ТОФ почтят память экипажа упавшего в Сирии Ил-20 минутой молчания

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Моряки ТОФ на Камчатке почтят память экипажа самолета Ил-20, потерпевшего крушение над Средиземным морем, минутой молчания, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня в соединениях, частях и на кораблях Сил и войск на Северо-востоке России военнослужащие Тихоокеанского флота почтят память экипажа российского самолёта Ил-20, потерпевшего крушение над Средиземным морем у берегов Сирии", — сказал он.

По словам Воскресенского, минута молчания будет объявлена в 18 часов по камчатскому времени (9.00 мск) во всех подразделениях, дислоцированных на полуострове. В воинских частях и на кораблях приспустят государственный и Андреевский военно-морских флаги.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

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