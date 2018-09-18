Россия, Турция и Иран продолжат переговоры по Идлибу, заявил Небензя

ООН, 18 сен — РИА Новости. Россия вместе с партнерами по астанинскому процессу — Турцией и Ираном — намерена и дальше искать решение ситуации в сирийском Идлибе с помощью переговоров, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Россия вместе с другими странами-гарантами астанинского процесса прилагала и продолжит прилагать большие усилия для того, чтобы ситуация вокруг Идлиба была урегулирована переговорным путем, а гражданское население не пострадало, о чем мы говорили всем нашим партнерам все это время", — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
Он добавил, что "работа по поиску оптимального решения продолжится". "Кто бы что ни говорил – из зависти или попросту от бессилия – формат Астаны является работающим и эффективным механизмом. Благодарны нашим коллегам из Казахстана за вклад в его создание", — отметил дипломат.
Небензя сообщил членам Совбеза, что "ключевые элементы меморандума – сохранение зоны деэскалации и создание в ней демилитаризованной зоны, которая позволит вести сфокусированную работу по обеспечению устойчивого режима прекращения боевых действий".
Постпред заявил, что "в целом исходим из того, что ситуация "на земле" создает условия для подлинного политического процесса и это тоже во многом заслуга астанинской "тройки".
"Продолжим работу по содействию формированию Конституционного комитета из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества. Задача – обеспечить запуск его работы в самое ближайшее время", — заключил Небензя.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>