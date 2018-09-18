Шойгу обсудил с французской коллегой обстоятельства катастрофы Ил-20

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с главой военного ведомства Франции Флоранс Парли рассказал об обстоятельствах катастрофы Ил-20 в Сирии, сообщили в Минобороны России.

"Вечером 18 сентября по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны РФ генерала армии Шойгу с главой военного ведомства Франции Парли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава минобороны Франции принесла свои соболезнования российской стороне в связи с трагедией и предложила помощь в проведении поисковой операции. Шойгу уведомил коллегу об известных обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 у побережья Сирии, которая привела к трагической гибели 15 российских военнослужащих.

"Сергей Шойгу поблагодарил госпожу… Парли за предложение о помощи и проинформировал о достаточности российских сил и средств для завершения всех необходимых поисковых мероприятий", — подчеркивается в сообщении.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.