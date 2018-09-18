Франция поддержала создание демилитаризованной зоны в Идлибе

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Решение РФ и Турции по созданию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе является позитивным шагом, но неокончательным, нужно переходить к скорейшему политическому урегулированию, заявила РИА Новости посол Франции в Москве Сильви Берманн.

"Да, мы считаем это позитивным шагом, но не окончательным по Идлибу. Мы должны переходить к скорейшему политическому урегулированию", — сказала она. Дипломат подчеркнула, что Франция не видит другого решения ситуации в Идлибе, кроме политического.

"Решением конфликта в Идлибе не должна быть военная операция. Там должна быть обеспечена стабильность и безопасность. Самое главное — достичь всеобъемлющего соглашения, как это получалось ранее на переговорах в Сочи, Женеве. Надо продолжать вести диалог", — добавила Берманн.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

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