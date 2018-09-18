АНКАРА, 18 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел во вторник телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил с ним достигнутое Анкарой и Москвой соглашение по сирийскому Идлибу, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, они обсудили соглашение (с РФ) по Идлибу", — сказал собеседник агентства.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

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