В сирийской оппозиции поддержали российско-турецкое соглашение по Идлибу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насер аль-Харири поприветствовал подписание меморандума Россией и Турцией о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

"То, что произошло с соглашением по Идлибу, ясно указывает на то, что успех может достигаться политическими и дипломатическими путями, в случае если есть международная воля и если все стоят в одном ряду против сторон, нацеленных на продолжение убийства и насилия по отношению к сирийскому народу", — написал аль-Харири в своем микроблоге в Twitter.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>