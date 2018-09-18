В сирийской оппозиции поддержали российско-турецкое соглашение по Идлибу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насер аль-Харири поприветствовал подписание меморандума Россией и Турцией о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
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