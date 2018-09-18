Помпео прокомментировал крушение Ил-20 в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. США сожалеют в связи со сбитым над Средиземным морем российским Ил-20, этот инцидент подчеркивает необходимость политического урегулирования ситуации в Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"США выражают скорбь в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, который был сбит огнем ПВО сирийского режима. Вчерашний трагический инцидент напоминает нам о необходимости найти постоянное, мирное и политическое разрешение многих накладывающихся друг на друга конфликтов в регионе и опасность трагических ошибок в расчетах на весьма людном театре действий в Сирии", — говорится в заявлении Помпео.

"Этот (инцидент) также подчеркивает срочную необходимость разрешить сирийский конфликт в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и покончить с провокационным транзитом опасных систем вооружения Ираном через Сирию — это угроза региону", — добавил Помпео. Он не привел каких-либо данных в пользу того, чтобы российский самолет был сбит с помощью оружия иранского производства.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Армия обороны Израиля заявила, что будет делиться с правительством России всей соответствующей информацией для изучения инцидента со сбитым российским Ил-20 и подтверждения фактов в рамках расследования.

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