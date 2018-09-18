В ГД рассказали о возможных допмерах для защиты российских военных в Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Меры России в отношении обеспечения дополнительной безопасности военных РФ в Сирии могут касаться системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, усиления дислокации, а также усиления взаимодействия между присутствующими в зоне боевых действий сторонами, считают опрошенные РИА Новости парламентарии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия после инцидента с ИЛ-20 обеспечит дополнительную безопасность своих военных в Сирии, отметив, что "это будут такие шаги, которые заметят все".

"Речь идёт о целом комплексе мероприятий: это и система противовоздушной обороны, радиоэлектронная борьба, это… усиление дислокации на определённом направлении", — сказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, поясняя, о каких мерах идёт речь.

При этом член думского комитета по обороне Иван Тетерин отметил, что о том, какие именно меры будут приниматься, пока можно только предполагать.

"С моей точки зрения, меры могут быть, во-первых, на то, чтобы было более тесное взаимодействие в плане всех участников сторон по присутствию там. Второе — за минуту до удара не предупреждают. Это уже понятно, что за это время просто ни технически, никоим образом нельзя среагировать на это предупреждение. Команды не успеют даже технически пройти до всех участников, кто в это время находится в воздухе, на море или на суше", — сказал Тетерин.

Он также предположил, что меры, которые имел в виду президент, могут быть направлены на то, чтобы напомнить Израилю о том, что Россия не та страна, с которой можно надеяться на отсутствие ответных, и значимых мер. "И жизнь 15 военнослужащих — это серьезный момент, который надо учитывать во всех аспектах участия сторон в этом процессе", — добавил Тетерин.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Армия обороны Израиля заявила, что будет делиться с правительством России всей соответствующей информацией для изучения инцидента со сбитым российским Ил-20 и подтверждения фактов в рамках расследования.

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