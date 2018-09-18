Во Франции прокомментировали российско-турецкое соглашение по Идлибу

ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция приняла к сведению соглашение РФ и Турции о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, сообщили во вторник на брифинге во французском МИД.

"Франция приняла к сведению это объявление (о создании демилитаризованной зоны), условия которого должны быть еще уточнены российской и турецкой сторонами", — сообщил представитель министерства.

Он добавил, что "в настоящее время внимание приковано к эффективному прекращению военных действий и свободному гуманитарному доступу в Идлиб, где проживает 3 миллиона гражданских лиц".

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

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