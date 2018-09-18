Де Мистура надеется на безотлагательное выполнение меморандума по Идлибу

ООН, 18 сен — РИА Новости. Специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил значение российско-турецкого меморандума по Идлибу и выразил надежду на его безотлагательную реализацию.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

"Я благодарю президентов Путина и Эрдогана за их личное участие и считаю, что важное значение имеет активное международное участие при наличии такой опасности, как полномасштабное наступление в Идлибе", — сказал де Мистура, выступая на заседании Совбеза ООН.

Он напомнил, что "вчера президент России Владимир Путин и президент Турции Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в зоне деэскалации Идлиба, а правительство Сирии приветствовало соглашение и подтвердило свою полную координацию с Российской Федерацией".

"Мы надеемся, что это соглашение будет безотлагательно реализовано при полном уважении международного гуманитарного права", — заключил де Мистура.

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