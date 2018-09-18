Коалиция США поприветствовала российско-турецкое соглашение по Идлибу

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Коалиция под руководством США приветствует соглашение между РФ и Турцией по сирийскому Идлибу постольку, поскольку оно способствует сохранению жизней людей, сообщил журналистам представитель коалиции полковник Шон Райан.

"Если это (соглашение) будет удерживаться и поможет спасать жизни и избежать гуманитарной катастрофы, которая могла бы там быть, мы это определенно приветствуем", — сказал Райан.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

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