Коалиция США поприветствовала российско-турецкое соглашение по Идлибу

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Коалиция под руководством США приветствует соглашение между РФ и Турцией по сирийскому Идлибу постольку, поскольку оно способствует сохранению жизней людей, сообщил журналистам представитель коалиции полковник Шон Райан.
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>