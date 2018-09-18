Шведский премьер поприветствовал российско-турецкое соглашение по Идлибу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен приветствовал соглашение РФ и Турции о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб.
Премьер отметил, что Швеция планирует продолжить свои усилия по продвижению перемирия, защиты гражданского населения и уважения международного гуманитарного права в Совете безопасности ООН и в ЕС. "Что необходимо сейчас, это полное соблюдение международного права и понимание, что только политическое решение может установить прочный мир", — добавил премьер.
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
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