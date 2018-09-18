"США остались на заднем плане": эксперт оценил консенсус по Идлибу

АНКАРА, 18 сен — РИА Новости, Федор Смирнов. Договоренности РФ и Турции по сирийскому Идлибу стали результатом консенсуса между ними, при этом США и Иран остались на заднем плане, заявил РИА Новости директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

"На встрече в Сочи договоренности между Турцией и РФ стали более определенными. России и Турции удалось прийти к консенсусу по Идлибу. Иран и США в данном случае остались на заднем плане. В связи с этим инцидент со сбитым российским самолетом в Средиземном море вполне можно рассматривать как ответ на эти договоренности. Необходимо тщательно расследовать, кто за этим стоит", — сказал собеседник агентства.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>