Меморандум по Идлибу состоит из десяти пунктов, сообщил источник

МОСКВА/АНКАРА, 18 сен — РИА Новости. Меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации состоит из 10 пунктов, содержание которых практически в полном объеме было изложено на совместной пресс-конференции президентов РФ и Турции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

В частности, по словам собеседника агентства, в документе стороны зафиксировали намерение создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября демилитаризированную зону глубиной 15–20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. Контролировать зону будут скоординированно патрульные турецкие и российские группы. Кроме того, в интересах обеспечения свободного передвижения жителей и товаров планируется восстановить транзитные сообщения по трассам Алеппо – Латакия и Алеппо – Хама до конца 2018 года. В документе стороны также "подтвердили свою решимость бороться с терроризмом в Сирии во всех его формах и проявлениях".

Накануне Владимир Путин и Тайип Эрдоган после многочасовых переговоров в Сочи объявили, что сторонам удалось выйти на серьезные согласованные решения, которые позволяют продвинуться в решении острой проблемы нахождения в Идлибе крупных формирований боевиков и их инфраструктуры. По словам Путина, реализация спланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на Женевской платформе и будет способствовать возвращению мира на сирийскую землю.

После этого в присутствии двух лидеров и журналистов министры обороны двух стран обменялись подписанными им меморандумами о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

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