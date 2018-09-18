Меморандум по Идлибу состоит из десяти пунктов, сообщил источник

МОСКВА/АНКАРА, 18 сен — РИА Новости. Меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации состоит из 10 пунктов, содержание которых практически в полном объеме было изложено на совместной пресс-конференции президентов РФ и Турции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Накануне Владимир Путин и Тайип Эрдоган после многочасовых переговоров в Сочи объявили, что сторонам удалось выйти на серьезные согласованные решения, которые позволяют продвинуться в решении острой проблемы нахождения в Идлибе крупных формирований боевиков и их инфраструктуры. По словам Путина, реализация спланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на Женевской платформе и будет способствовать возвращению мира на сирийскую землю.
После этого в присутствии двух лидеров и журналистов министры обороны двух стран обменялись подписанными им меморандумами о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>