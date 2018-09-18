Кадыров выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования близким российских военнослужащих, погибших в результате крушения Ил-20 у берегов Сирии.

"Я выражаю искренние соболезнования всем родным и близким наших военнослужащих, погибших на передовых рубежах борьбы с международным терроризмом", — написал он в Telegram.

Кадыров подчеркнул, что в Чечне потрясены произошедшей у берегов Сирии трагедией. Он выразил убежденность, что руководство Минобороны РФ принимает исчерпывающие меры для предотвращения подобных происшествий в будущем и продвижения к восстановлению мира и стабильности в Сирии, о котором договорились лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

"Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты, не координируются действия военных в столь напряженном регионе мира, где Россия проводит операцию по ликвидации международных террористов, угрожающих всему миру", — написал также глава Чечни.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Армия обороны Израиля заявила, что будет делиться с правительством России всей соответствующей информацией для изучения инцидента со сбитым российским Ил-20 и подтверждения фактов в рамках расследования.

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