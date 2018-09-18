Кадыров выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования близким российских военнослужащих, погибших в результате крушения Ил-20 у берегов Сирии.
"Я выражаю искренние соболезнования всем родным и близким наших военнослужащих, погибших на передовых рубежах борьбы с международным терроризмом", — написал он в Telegram.
Кадыров подчеркнул, что в Чечне потрясены произошедшей у берегов Сирии трагедией. Он выразил убежденность, что руководство Минобороны РФ принимает исчерпывающие меры для предотвращения подобных происшествий в будущем и продвижения к восстановлению мира и стабильности в Сирии, о котором договорились лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.
"Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты, не координируются действия военных в столь напряженном регионе мира, где Россия проводит операцию по ликвидации международных террористов, угрожающих всему миру", — написал также глава Чечни.
В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.
Армия обороны Израиля заявила, что будет делиться с правительством России всей соответствующей информацией для изучения инцидента со сбитым российским Ил-20 и подтверждения фактов в рамках расследования.
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