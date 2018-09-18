Эксперт прокомментировал договоренности России и Турции по Идлибу

ДУБАЙ, 18 сен — РИА Новости, Юлия Троицкая. Достигнутая между президентами России и Турции договоренность об отмене военной операции в сирийском Идлибе и создании демилитаризованной зоны в этом регионе является временным решением проблемы, связанной с этим регионом, считает эксперт эмиратского центра передовых исследований "Аль-Мустакбаль" Шади Абдель Ваххаб.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

"Соглашение между Россией и Турцией о создании демилитаризованной зоны — только временное решение, сирийские власти не оставят попыток вернуть под свой контроль и эту провинцию. Идлиб может быть обособленным от остальной сирийской территории какое-то время, но, в конечном итоге, придется снова решать его судьбу, и опять сценариев будет только два — проведение военной операции или возврат этой территории под контроль правительства через политические переговоры, если вооруженная оппозиция согласится пойти на уступки", — сказал Абдель Ваххаб в интервью РИА Новости.

По его мнению, соглашение между Россией и Турцией по Идлибу стало возможно благодаря негласной договоренности между мировыми и региональными силами о необходимости уменьшить влияние Ирана в Сирии.

"Конечно, говорить о том, что после этого шага связь сирийских властей с Ираном уменьшится, очень рано, но уже по итогам последнего саммита глав России, Турции и Ирана было понятно, что Тегеран отодвинули, поэтому в переговорах о судьбе Идлиба он участия не принимал. Сейчас главное слово в Сирии принадлежит России, и зависимый от ее военной мощи Дамаск не может противиться ее решениям, а помогать Ирану наращивать влияние в регионе Россия вряд ли позволит", — отметил эксперт.

При этом, полагает он, сейчас у Ирана нет экономических и финансовых возможностей, чтобы сопротивляться попыткам ограничить его влияние в Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>