В Сирию из Ливана за прошедшие сутки вернулись 97 человек

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Почти 100 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ во вторник.

"За прошедшие сутки в САР из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 97 беженцев (женщин – 29, детей – 50)", — говорится в документе. Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 155 человек. Кроме того, фонд имени Ахмата Кадырова провел одну благотворительную акцию в Масарании в провинции Алеппо, в ходе которой была выдана 1 тонна хлеба.

Отмечается, что за сутки восстановлено 22 жилых дома (Неджран в провинции Эс-Сувейда – пять, Мааррин-эль-Джебель в провинции Хама – пять, Джасим в провинции Деръа – шесть и Эль-Кунейтра – шесть). Уточняется, что всего с 18 июля 2018 года на территории САР было восстановлено 239 образовательных и 99 медицинских учреждений; отремонтировано три автомобильных моста и 502,5 километров (за сутки – 9,5 километров) автомобильных дорог; проложено 429,5 километров (за сутки – 9 километров) линий электропередач; введено в эксплуатацию 90 хлебопекарен, 84 объекта водоснабжения, 93 электроподстанции и 20 промышленных предприятий.