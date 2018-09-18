Эксперт оценил договоренности по Идлибу

БРЮССЕЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Достигнутое РФ и Турцией соглашение по Идлибу свидетельствует о проявленном сторонами прагматическом и разумном подходе, считает европейский эксперт по геополитике и Ближнему Востоку, глава Geopol Consulting Александр дель Валь.
"Это соглашение — абсолютное проявление прагматического и разумного подхода с обеих сторон. Соглашение приветствовали даже иранцы, что доказывает, что оно относительно благоприятно для сирийцев", — сказал эксперт во вторник РИА Новости, комментируя достигнутую накануне договоренность Москвы и Анкары по Идлибу.
По его словам, соглашение "было частично мотивировано угрозами бомбардировок со стороны США и их западных союзников, которые искали повод для того, чтобы косвенно защитить джихадистов на севере провинции". При этом "муссировалась тема подготовки сирийских властей к применению химического оружия и массовому убийству местных жителей, которых исламисты были готовы захватить заложники в случае проведения боевой операции в Идлибе".
По мнению дель Валя, российская сторона стремилась "не дать сирийцам попасть в ловушку Запада и способствовать урегулированию кризиса политическим путем", что является стратегической целью Москвы.
"Конечно, эта зона не столь большая, как того хотел президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, но это все же его символическая победа: он сможет сказать своим избирателям и сторонникам в арабском мире, что он защитил исламских повстанцев наиболее возможным образом. И он даже некоторым образом защитил джихадистов, потому что соглашение открывает им возможность избежать уничтожения", — сказал автор эксперт.
Он подчеркнул, что "нахождение решения по Сирии невозможно без переговоров с турками, даже при том, что политика Эрдогана может не нравиться".
"Можно приветствовать проявленный русскими большой прагматизм. Я надеюсь, что это не станет для них ловушкой и что они не были излишне уступчивы", — сказал дель Валь.
"Рано или поздно русские, сирийцы и иранцы попросят его уйти из Сирии", — сказал эксперт.
США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны. Правительство Сирии не раз заявляло, что США находятся на сирийской территории незаконно, и призывало вывести свои войска.
* Запрещенная в России террористическая организация