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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт оценил договоренности по Идлибу

(обновлено: 15:22 18.09.2018)
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© AFP 2018 / Omar Haj KadourТурецкая военная техника в провинции Идлиб, Сирия, архивное фотоТурецкая военная техника в провинции Идлиб, Сирия, архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour

БРЮССЕЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Достигнутое РФ и Турцией соглашение по Идлибу свидетельствует о проявленном сторонами прагматическом и разумном подходе, считает европейский эксперт по геополитике и Ближнему Востоку, глава Geopol Consulting Александр дель Валь.

Министерство иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Германия намерена продолжить участие в переговорах по Идлибу
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

"Это соглашение — абсолютное проявление прагматического и разумного подхода с обеих сторон. Соглашение приветствовали даже иранцы, что доказывает, что оно относительно благоприятно для сирийцев", — сказал эксперт во вторник РИА Новости, комментируя достигнутую накануне договоренность Москвы и Анкары по Идлибу.

По его словам, соглашение "было частично мотивировано угрозами бомбардировок со стороны США и их западных союзников, которые искали повод для того, чтобы косвенно защитить джихадистов на севере провинции". При этом "муссировалась тема подготовки сирийских властей к применению химического оружия и массовому убийству местных жителей, которых исламисты были готовы захватить заложники в случае проведения боевой операции в Идлибе".

По мнению дель Валя, российская сторона стремилась "не дать сирийцам попасть в ловушку Запада и способствовать урегулированию кризиса политическим путем", что является стратегической целью Москвы.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пушков прокомментировал соглашение России и Турции по Идлибу
Что касается позиции Анкары, то, по словам главы Geopol Consulting, "это небольшая временная победа, потому что русские в результате уступили просьбе турок создать демилитаризованную зону на севере провинции протяженностью 15-20 километров".

"Конечно, эта зона не столь большая, как того хотел президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, но это все же его символическая победа: он сможет сказать своим избирателям и сторонникам в арабском мире, что он защитил исламских повстанцев наиболее возможным образом. И он даже некоторым образом защитил джихадистов, потому что соглашение открывает им возможность избежать уничтожения", — сказал автор эксперт.

Он подчеркнул, что "нахождение решения по Сирии невозможно без переговоров с турками, даже при том, что политика Эрдогана может не нравиться".

"Можно приветствовать проявленный русскими большой прагматизм. Я надеюсь, что это не станет для них ловушкой и что они не были излишне уступчивы", — сказал дель Валь.

Флаг Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские власти планируют освободить всю территорию страны от боевиков
По его мнению, Эрдоган ошибается, считая, что он обеспечил "новый протекторат" в Сирии.

"Рано или поздно русские, сирийцы и иранцы попросят его уйти из Сирии", — сказал эксперт.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны. Правительство Сирии не раз заявляло, что США находятся на сирийской территории незаконно, и призывало вывести свои войска.

* Запрещенная в России террористическая организация

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий
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