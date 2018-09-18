Слуцкий призвал Израиль дать объяснения по крушению Ил-20

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Инцидент с крушением Ил-20 может повлечь весьма негативные последствия, Израиль должен дать четкие и конкретные объяснения, ситуация крайне непростая, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Израиль после крушения Ил-20 должен дать четкие и конкретные объяснения – почему уведомление об операции поступило так поздно и почему израильские ВВС фактически прикрывались нашим самолетом-разведчиком. Это крайне серьезная и непростая ситуация. Выяснить здесь предстоит еще многое", — заявил Слуцкий журналистам.

Он подчеркнул очевидность того, что в то время как страны-гаранты ищут пути для мирного разрешения сирийского кризиса (пример этому последние прорывные договоренности России и Турции по Идлибу), "израильские силы, напротив, нагнетают военную обстановку, действуют вероломно, нарушая все международные нормы".

"И борьба с терроризмом не является здесь оправданием для уничтожения российского самолета. Инцидент может повлечь весьма негативные последствия. Выражаем свои самые глубокие соболезнования родным и близким членов погибшего экипажа", — заключил он.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

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