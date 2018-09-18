Бондарев прокомментировал возможность военного конфликта с Израилем

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Инцидент с российским Ил-20 вряд ли приведет к прямому военному конфликту с Израилем, но дипломатические отношения с этой страной будут омрачены, заявил РИА Новости во вторник глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

​"Действия израильских ВВС – верх не только безответственности, но и цинизма", – подчеркнул Бондарев. По его словам, Россия никогда не поступает оголтело, и всегда перед тем, как предпринять какие-то радикальные действия, проверяет всё от и до, просчитывает все возможные варианты и реагирует адекватно.

"Конечно, до прямого военного конфликта с Израилем дело вряд ли дойдёт, но на дипломатических отношениях с этой страной, на нашем сотрудничестве, которое сейчас имеет место быть в ряде направлений, такой циничный шаг явно отразится, причём не самым лучшим образом" — уверен Бондарев.