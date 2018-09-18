Эксперт оценил угрозу кризиса между Россией и Израилем после крушения Ил-20

БРЮССЕЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Европейский эксперт по геополитике и Ближнему Востоку, глава Geopol Consulting Александр дель Валь считает, что ситуация с российским Ил-20, сбитым в Сирии, не приведет к серьезному кризису в отношениях между РФ и Израилем.

"Я не считаю, что этот инцидент следует рассматривать в качестве серьезного кризиса. Но в то же время это является способом протестировать, до какого предела может дойти другая сторона", — сказал эксперт во вторник РИА Новости.

Дель Валь высказал убежденность, что "ситуация будет урегулирована, поскольку никто не застрахован от ошибок, когда столь большое количество (боевых – ред.) самолетов разных стран (в небе над Сирией), и стороны не намерены ставить под сомнение очень хорошие соглашения (по урегулированию в САР), заключенные в ходе российско-израильских межгосударственных контактов в мае, июне и июле, в том числе на высшем уровне".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Провокация, враждебные действия - Конашенков о шагах Израиля, повлекших падение Ил-20

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>