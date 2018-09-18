БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. ЕС надеется, что достигнутое РФ и Турцией соглашение по Идлибу обеспечит защиту мирного населения и беспрепятственный гуманитарный доступ, заявила во вторник на брифинге представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
"Мы надеемся, что соглашение, которое, согласно сообщениям, было достигнуто российским и турецким президентами, будет гарантировать защиту гражданского населения и беспрепятственный и устойчивый гуманитарный доступ", — сказала она журналистам.
"Конфликт в Сирии уже причинил невыразимые страдания миллионам людей, вынужденным жить в условиях осады или покидать свою страну. Мы неоднократно говорили о том, что необходимо избегать военного наступления в Идлибе, которое поставило бы под угрозу жизнь порядка трех миллионов мирных жителей, проживающих в регионе, и создало бы угрозу новой гуманитарной катастрофы", — сказала она.
"Европейский Союз неоднократно призывал гарантов "Астаны" выполнить свои обязательства и в приоритетном порядке защитить гражданское население", — напомнила представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.