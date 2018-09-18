ЕС надеется, что соглашение России и Турции по Идлибу защитит население

Люди в автомобили в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобили в провинции Идлиб. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. ЕС надеется, что достигнутое РФ и Турцией соглашение по Идлибу обеспечит защиту мирного населения и беспрепятственный гуманитарный доступ, заявила во вторник на брифинге представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

"Мы надеемся, что соглашение, которое, согласно сообщениям, было достигнуто российским и турецким президентами, будет гарантировать защиту гражданского населения и беспрепятственный и устойчивый гуманитарный доступ", — сказала она журналистам.

"Конфликт в Сирии уже причинил невыразимые страдания миллионам людей, вынужденным жить в условиях осады или покидать свою страну. Мы неоднократно говорили о том, что необходимо избегать военного наступления в Идлибе, которое поставило бы под угрозу жизнь порядка трех миллионов мирных жителей, проживающих в регионе, и создало бы угрозу новой гуманитарной катастрофы", — сказала она.

"Европейский Союз неоднократно призывал гарантов "Астаны" выполнить свои обязательства и в приоритетном порядке защитить гражданское население", — напомнила представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.