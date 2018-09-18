Число пострадавших при авиаударе Израиля по Латакии достигло 10 человек

ЛАТАКИЯ, 18 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Окончательное число пострадавших в результате израильских ударов по объектам в сирийской Латакии составило десять человек, погибших нет, сообщили РИА Новости в больницах города.
"В нашу больницу (Тишрин) поступили восемь человек с легкими ранениями", — сказали сотрудники больницы. "В больницу "Ватани" поступило двое, тоже легкие осколочные ранения", — сообщили в другом медучреждении. По данным сотрудников медучреждений, в военный госпиталь пострадавших не поступало, погибших нет.
В ночь на вторник израильские самолеты нанесли удары по объектам в районе города Латакия. Системы ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям.
Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.
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