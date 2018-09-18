Число пострадавших при авиаударе Израиля по Латакии достигло 10 человек

ЛАТАКИЯ, 18 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Окончательное число пострадавших в результате израильских ударов по объектам в сирийской Латакии составило десять человек, погибших нет, сообщили РИА Новости в больницах города.

Ранее правозащитники сообщали РИА Новости о семи раненых.

"В нашу больницу (Тишрин) поступили восемь человек с легкими ранениями", — сказали сотрудники больницы. "В больницу "Ватани" поступило двое, тоже легкие осколочные ранения", — сообщили в другом медучреждении. По данным сотрудников медучреждений, в военный госпиталь пострадавших не поступало, погибших нет.

В ночь на вторник израильские самолеты нанесли удары по объектам в районе города Латакия. Системы ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Провокация, враждебные действия - Конашенков о шагах Израиля, повлекших падение Ил-20

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

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