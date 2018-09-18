Пушков прокомментировал соглашение России и Турции по Идлибу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Соглашение между Россией и Турцией о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе можно назвать промежуточным действием с целью избежать военного сценария, заявил председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

"Как попытка (создание демилитаризованной зоны в Идлибе — ред.) избежать военного сценария, я считаю, что она оправдана. Но на более длительную перспективу, проблема остаётся. Это промежуточное решение, которое позволит отказаться от вооружённой конфронтации в Сирии", — заявил Пушков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он также подчеркнул, что отказ от военного сценария сейчас не решит вопрос будущего Идлиба.

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