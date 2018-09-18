МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В инциденте с российским Ил-20 в Сирии есть вина французского фрегата, который пусками крылатых ракет создал дополнительные сложности для сирийских ПВО, заявил журналистам военный эксперт Михаил Ходаренок.
По его словам, корабль ВМС Франции пусками крылатых ракет "только запутывал и без того сложную ситуацию в этой части Средиземного моря".
"Поэтому вина французской стороны в крушении российского самолета Ил-20, безусловно, есть", — считает эксперт.
В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.
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