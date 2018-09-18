Эксперт заявил, что в инциденте с Ил-20 есть вина французского фрегата

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В инциденте с российским Ил-20 в Сирии есть вина французского фрегата, который пусками крылатых ракет создал дополнительные сложности для сирийских ПВО, заявил журналистам военный эксперт Михаил Ходаренок.

"Свою далеко не самую лучшую лепту в усложнение воздушной обстановки и создание дополнительных сложностей для работы боевых расчетов сирийских зенитных ракетных войск внес и французский фрегат "Оверн" ("Auvergne"). Он оказался в ненужном месте и в ненужное время", — сказал Ходаренок.

По его словам, корабль ВМС Франции пусками крылатых ракет "только запутывал и без того сложную ситуацию в этой части Средиземного моря".

"Поэтому вина французской стороны в крушении российского самолета Ил-20, безусловно, есть", — считает эксперт.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

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