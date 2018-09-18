В Госдуме прокомментировали договоренности России и Турции по Идлибу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Встреча лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана открывает возможность для мирного разрешения ситуации вокруг сирийского Идлиба, пока она крайне острая, считает депутат Госдумы от "Единой России", эксперт в международных вопросах Вячеслав Никонов.

Лидеры России и Турции в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

"Ситуация в Сирии обостряется, обостряется ситуация вокруг Идлиба, где находится 60 тысяч террористов, и США, их западные союзники защищают их так, как будто они им родные. Во многом они действительно им родные, потому что именно Запад поддерживает значительную часть этих террористов, и много западных специалистов находятся сейчас в Идлибе", — заявил Никонов во время выступления на пленарном заседании в Госдуме.

По его словам, встреча лидеров РФ и Турции не означает, что угроза прямого военного столкновения в связи с ситуацией вокруг Идлиба невозможна.

"Да, вчерашняя встреча Путина и Эрдогана открывает возможность для того, чтобы мирно разрешить ситуацию вокруг Идлиба, но это не означает, что она уже разрешена и что угроза прямого военного столкновения вокруг этого региона невозможна, тем более что "Белые каски" продолжают провокацию с применением якобы химического оружия властями Дамаска против Идлиба с тем, чтобы потом нанести удар по Сирии. Ситуация крайне острая", — подчеркнул Никонов.

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