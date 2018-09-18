Уральские специалисты будут восстанавливать музейный комплекс в Пальмире

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Уральские специалисты примут участие в восстановлении музейного комплекса в сирийской Пальмире, сообщает во вторник департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

"Уральские специалисты в составе группы российских экспертов примут участие в восстановлении музейного комплекса в сирийской Пальмире", — говорится в сообщении.

О планах по реализации проекта в ходе встречи первому заместителю руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадиму Дубичеву рассказал президент Ассоциации предприятий каменной отрасли России "Центр камня" Дмитрий Медянцев. Он отметил, что в ходе работ будут задействованы российские специалисты, использовано оборудование и инструменты российского производства. Планируется, что будут использованы местные месторождения блочного природного камня: известняка, мрамора, травертина.

По словам Медянцева, которые приводятся в сообщении, в сентябре состоялась поездка российских экспертов в Дамаск, где прошла встреча с сирийскими официальными лицами. В частности, были провели переговоры с руководством министерства культуры и дирекцией департамента древностей и музеев, также россияне посетили Национальный музей Дамаска.

По итогам переговоров представителей Ассоциации предприятий каменной отрасли России "Центр камня" с сирийскими официальными лицами была достигнута договоренность о подготовке к реализации проекта восстановления разрушенного войной музейного архитектурного комплекса Пальмиры специалистами российских компаний, входящих в состав ассоциации и привлеченных извне под контролем сирийского и российского правительств, по согласованию с такими международными организациями, как, например, ЮНЕСКО. Предполагается, что проведенная подготовительная работа завершится подписанием официального соглашения, которое, возможно, будет заключено уже в этом году, уточняет департамент.

Террористические группировки, которые действовали в Сирии, нанесли большой ущерб памятникам истории, в частности, разрушили древнюю Пальмиру и уничтожили в Алеппо около 30% зданий, которые были объектами всемирного наследия. В настоящее время памятники истории восстанавливаются при участии специалистов из России и Сирии.

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