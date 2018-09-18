Крушение Ил-20 в Сирии не повлияет на договор по Идлибу, заявил Песков

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Инцидент с крушением Ил-20 у берегов Сирии никак не повлияет на договоренности президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по демилитаризации САР, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин и Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

"Нет, этот инцидент никак не повлияет. Это важная, прорывная договоренность. Она судьбоносная с точки зрения будущего Сирии, она еще раз подтвердила способность и Москвы, и Анкары выходить на компромиссные и эффективные решения в интересах конечной цели — сирийского урегулирования, политика дипломатическими средствами", — сказал Песков.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Подробнее о крушении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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