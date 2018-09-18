Судно "Селигер" идет к месту крушения Ил-20 у берегов Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Судно "Селигер" с глубоководными аппаратами идет к месту крушения российского военного Ил-20 у берегов Сирии, сообщили в Минобороны России.

"Для участия в поисковых мероприятиях на переходе из Черного моря к месту падения самолета находится опытовое судно проекта 11982 "Селигер". На его борту имеются телеуправляемые необитаемые подводные аппараты "Супер гном" и "РТ-2500", способные погружаться на глубину до 2,5 тысячи метров, а также навигационное и гидроакустическое оборудование", — говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Подробнее о крушении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>