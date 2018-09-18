Жители разрушенного города Дария под Дамаском возвращаются в свои дома

ДАМАСК, 18 сен — РИА Новости. Жители сирийского населенного пункта Дария в провинции Дамаск, несколько лет назад освобожденного от боевиков, начали массово возвращаться в свои дома.

Пригород Дамаска Дария был освобожден два года назад, однако был закрыт все это время. Ранее в населенном пункте проводилось разминирование и проходил процесс урегулирования статуса боевиков. Сейчас в город, где началось постепенное восстановление инфраструктуры и социальных объектов, начали массово возвращаться местные жители, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Представитель местной администрации Мухаммед Абу Зияд рассказал журналистам о том, как город встречает возвращающихся жителей.

"Мы, как представители власти, члены администрации, встречаем здесь жителей города, которые решили вернуться. Только за один день приехали 22 тысячи человек. До войны в городе проживало 365 тысяч человек. Конечно, многие в годы войны уехали. Мы знаем, что сейчас желание вернуться изъявили более 200 тысяч человек, мы всех ждем. Вернувшиеся сегодня могут осмотреть свои дома. Если посчитают их пригодными для проживания, останутся здесь. Если дом непригоден, то администрация предоставляет им временное жилье, пока их дом не будет отремонтирован", — сказал он.

По его словам, в населенном пункте уже начался ремонт электросетей и водопровода, но пока подключены не все микрорайоны.

"Отремонтированы пять школ, в них мы начали учебный год. Также отремонтировали отделение милиции и поликлинику. Мы благодарны нашей армии и российским друзьям за освобождение города от террористов", — сказал Абу Зияд.

Процедуру урегулирования своего статуса здесь прошли около 1,4 тысячи бывших членов незаконных вооруженных формирований. Они восстановили свои гражданские права и наравне с другими гражданами смогли принять участие в выборах в органы местного самоуправления, которые прошли параллельно с началом возрождения города.

Местная жительница Соусан Омари рассказала, что рада проведению выборов.

"Мы хотим выбрать достойных людей, способных управлять городом. Мы хотим, чтобы власть восстановила наши дома, дали свет и воду. Если бы в городе и дальше находились боевики, ни о каких выборах не могло бы быть и речи. Они захватили город не для того, чтобы развивать его, а для того, чтобы грабить", — сказала она журналистам.

Главный врач провинции Дамаск Ясин Нанус показал журналистам отремонтированную городскую поликлинику.

"Город освободили два года назад. Тогда же министр здравоохранения и губернатор провинции дали поручение нашим специалистам осмотреть медицинские учреждения в городе. Эта поликлиника была разрушена примерно на 60%. Она выглядела хуже, чем вот эта школа, второй этаж сильно пострадал. Мы взялись за ее ремонт, посмотрите, как она выглядит сейчас. Работы полностью завершены, осталось только завезти мебель и установить медицинское оборудование. Когда город был под контролем террористов, с медицинским обслуживанием здесь дела обстояли не лучшим образом", — рассказал Нанус.

Он добавил, что в городе также есть большая больница на 200 мест, но она пока не восстановлена.