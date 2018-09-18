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Война в Сирии
Война в Сирии

Операции в Идлибе не будет: зарубежные СМИ обсуждают решение РФ и Турции

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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Зарубежные СМИ активно обсуждают решение по созданию демилитаризованной зоны в Сирии, принятое на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Договоренность несмотря на разногласия

Нидерландская газета Telegraaf отмечает, что лидеры двух стран смогли достигнуть договоренностей после "крупных разногласий" по будущему Идлиба. В то время как российская позиция указывала на необходимость ликвидации терроризма в провинции, Эрдоган неоднократно заявлял об опасениях, что какая-либо операция вызовет "гуманитарную катастрофу".

Люди в автомобили в провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohamed Haj Kadour
Россия и Турция создадут демилитаризованную зону в Идлибе
Французская газета Monde пишет о том, что в понедельник Россия и Турция смогли прийти к договоренности, несмотря на возникшие во время саммита в Тегеране разногласия по поводу ситуации в Идлибе. Так, по данным газеты, пока Россия "торопилась прекратить восстание", Турция "оказывала поддержку умеренным вооруженным группировкам". Однако, несмотря на эти расхождения, страны все же смогли "прийти к согласию".

Немецкая газета Zeit добавляет, что споры вокруг Идлиба до сих пор наносили ущерб отношениям между Россией и Турцией, которые в остальных вопросах стремились к хорошим взаимоотношениям. Россия поддерживает планы сирийской армии по завоеванию последнего обширного района, где доминируют исламисты и сирийская оппозиция. Турция является страной-гарантом выполнения обязательств сирийской оппозицией и хочет предотвратить дальнейшую эскалацию насилия вблизи своей границы.

Предотвращение гуманитарной катастрофы

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Британская газета Guardian считает, что благодаря совместному российско-турецкому плану по созданию буферной зоны в Идлибе удастся "предотвратить непосредственный риск гуманитарной катастрофы в последнем крупнейшем анклаве сирийских повстанцев".

Американское издание Wall Street Journal также с позитивом смотрит на создание демилитаризованной зоны в Идлибе и заявляет, что это сможет помочь предотвратить войну и, вероятно, гуманитарную катастрофу.

Газета New York Times отмечает, что объявление лидерами Турции и России своего решения о создании демилитаризованной зоны, "по всей видимости, отсрочило прогнозы на кровопролитное вторжение в Идлиб войск президента Сирии Башара Ассада и его союзников в лице России и Ирана".

Россия пошла на уступки Турции

Ситуация в провинции Идлиб. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Сирии считают решение России и Турции по Идлибу выгодным для обеих стран
Американское издание Financial Times пишет, что Россия "пошла на уступки" президенту Турции, так как соглашение предусматривает отказ от полномасштабной бомбардировки Идлиба, за которую выступали Москва и Дамаск.

"Для России соглашение понедельника — это возможность приманить Турцию, которая может похвастаться второй по величине армией среди стран-членов НАТО, заманить ее на свою сторону в то время, когда отношения между Анкарой и Вашингтоном находятся на историческом минимуме", — пишет газета Wall Street Journal.

Британская газета Guardian считает, что это соглашение будет рассматриваться как символ влияния Эрдогана на Путина и является огромным шагом вперед по сравнению с саммитом РФ-Турция-Иран по Сирии, который прошел 7 сентября в Тегеране.

Цели Турции

Турецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar haj kadour
Российские парламентарии оценили решение о создании буферной зоны в Идлибе
Французское издание Parisien отмечает, что в данном вопросе Турция преследует "двойную цель". С одной стороны, "Анкара хочет избежать нового потока сирийских беженцев", который может быть вызван новым "масштабным наступлением", в то время как в страну уже прибыло более 3 миллионов сирийцев с начала конфликта. С другой стороны, как пишет газета, Турция "беспокоится" за сотни своих солдат, которые находятся в Идлибе для контроля за "деэскалацией конфликта".

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Турция поддерживает некоторых из повстанцев, находящихся в Идлибе. Цель Эрдогана, по мнению газеты, предотвратить появление на границе с Турцией автономного курдского региона. Эрдоган опасается, что курды в Сирии могут поддержать курдское меньшинство в Турции.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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