Операции в Идлибе не будет: зарубежные СМИ обсуждают решение РФ и Турции

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Зарубежные СМИ активно обсуждают решение по созданию демилитаризованной зоны в Сирии, принятое на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Договоренность несмотря на разногласия



Нидерландская газета Telegraaf отмечает, что лидеры двух стран смогли достигнуть договоренностей после "крупных разногласий" по будущему Идлиба. В то время как российская позиция указывала на необходимость ликвидации терроризма в провинции, Эрдоган неоднократно заявлял об опасениях, что какая-либо операция вызовет "гуманитарную катастрофу".

Французская газета Monde пишет о том, что в понедельник Россия и Турция смогли прийти к договоренности, несмотря на возникшие во время саммита в Тегеране разногласия по поводу ситуации в Идлибе. Так, по данным газеты, пока Россия "торопилась прекратить восстание", Турция "оказывала поддержку умеренным вооруженным группировкам". Однако, несмотря на эти расхождения, страны все же смогли "прийти к согласию".

Немецкая газета Zeit добавляет, что споры вокруг Идлиба до сих пор наносили ущерб отношениям между Россией и Турцией, которые в остальных вопросах стремились к хорошим взаимоотношениям. Россия поддерживает планы сирийской армии по завоеванию последнего обширного района, где доминируют исламисты и сирийская оппозиция. Турция является страной-гарантом выполнения обязательств сирийской оппозицией и хочет предотвратить дальнейшую эскалацию насилия вблизи своей границы.

Предотвращение гуманитарной катастрофы

Британская газета Guardian считает, что благодаря совместному российско-турецкому плану по созданию буферной зоны в Идлибе удастся "предотвратить непосредственный риск гуманитарной катастрофы в последнем крупнейшем анклаве сирийских повстанцев".

Американское издание Wall Street Journal также с позитивом смотрит на создание демилитаризованной зоны в Идлибе и заявляет, что это сможет помочь предотвратить войну и, вероятно, гуманитарную катастрофу.

Газета New York Times отмечает, что объявление лидерами Турции и России своего решения о создании демилитаризованной зоны, "по всей видимости, отсрочило прогнозы на кровопролитное вторжение в Идлиб войск президента Сирии Башара Ассада и его союзников в лице России и Ирана".

Россия пошла на уступки Турции

Американское издание Financial Times пишет, что Россия "пошла на уступки" президенту Турции, так как соглашение предусматривает отказ от полномасштабной бомбардировки Идлиба, за которую выступали Москва и Дамаск.

"Для России соглашение понедельника — это возможность приманить Турцию, которая может похвастаться второй по величине армией среди стран-членов НАТО, заманить ее на свою сторону в то время, когда отношения между Анкарой и Вашингтоном находятся на историческом минимуме", — пишет газета Wall Street Journal.

Британская газета Guardian считает, что это соглашение будет рассматриваться как символ влияния Эрдогана на Путина и является огромным шагом вперед по сравнению с саммитом РФ-Турция-Иран по Сирии, который прошел 7 сентября в Тегеране.

Цели Турции



Французское издание Parisien отмечает, что в данном вопросе Турция преследует "двойную цель". С одной стороны, "Анкара хочет избежать нового потока сирийских беженцев", который может быть вызван новым "масштабным наступлением", в то время как в страну уже прибыло более 3 миллионов сирийцев с начала конфликта. С другой стороны, как пишет газета, Турция "беспокоится" за сотни своих солдат, которые находятся в Идлибе для контроля за "деэскалацией конфликта".

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Турция поддерживает некоторых из повстанцев, находящихся в Идлибе. Цель Эрдогана, по мнению газеты, предотвратить появление на границе с Турцией автономного курдского региона. Эрдоган опасается, что курды в Сирии могут поддержать курдское меньшинство в Турции.