Боевики в Идлибе будут совершать провокации, считают в Госдуме

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. После создания зоны демилитаризации в сирийской провинции Идлиб боевики, а также "Белые каски" будут провоцировать РФ на ответные действия, считает член комитета Госдумы по обороне Иван Тетерин.

В понедельник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе между вооруженной оппозицией и сирийскими войсками, которую будут контролировать военные РФ и Турции.

"Нарушения (в зоне демилитаризации – ред.) возможны. И они будут всячески провоцировать разными способами для того, чтобы вызвать ответную реакцию. И будут провокации и со стороны "Белых касок", и со стороны боевиков для того, чтобы специально спровоцировать Россию на более решительные действия", — сказал РИА Новости Тетерин.

"Россия с Турцией договорились, что эти демилитаризованные зоны будут способствовать тому, чтобы в этих зонах не будет боевых действий – значит, не будет жертв. Это показывает очередные шаги России и Турции на то, чтобы максимально мирными способами решить вопрос ситуации в Идлибе", — добавил парламентарий.

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