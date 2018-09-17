Россия и Турция будут вместе решать идлибский вопрос, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018

СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Россия и Турция будут прилагать все усилия, чтобы ликвидировать террористов в сирийской провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

РФ и Турция договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в Сирии, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Сочи.

"В ходе переговоров с господином Путиным мы пришли к согласию, что необходимо решить идлибский вопрос. Территории, которые находятся под контролем сирийской оппозиции, необходимо демилитаризировать. Оппозиция, которая контролирует эти территории, продолжит оставаться там, но вместе с тем совместно с Россией мы будем обеспечивать все усилия, чтобы устранить все радикальные группы из этих территорий. Мы все приложим все усилия для этого", — заявил Эрдоган.

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#Путин изложил их с Эрдоганом план по Идлибу. По пунктам, со сроками. pic.twitter.com/luhDaTnbKX — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 сентября 2018 г.

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