Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018

СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Транзитное сообщение в Сирии по трассам Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама должно быть восстановлено не позднее конца 2018 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Контроль в демилитаризованной зоне организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции, восстановить транзитное сообщение по трассам Алеппо-Латакия, Алеппо-Хама не позднее конца 2018 года", — сказал Путин по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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