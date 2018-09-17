Путин призвал обеспечить работу конституционной комиссии по Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018

СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Россия и Турция будут продолжать формировать конституционный комитет по Сирии, надо обеспечить работу его в самое ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров.

"Продолжим работу по формированию конституционного комитета (по Сирии — прим. ред.) из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества. Задача — обеспечить запуск его работы в самое ближайшее время", — подчеркнул Путин.

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