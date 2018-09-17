Путин рассказал о принятых совместно с Эрдоганом решениях по Идлибу

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018

СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом им удалось выйти на серьезное и согласованное решение по Идлибу.

"Мы, в частности, сосредоточились на положении дел в провинции Идлиб, с учетом наличия там крупных формирований боевиков и их инфраструктуры. В ходе сегодняшних переговоров, сегодняшних консультаций нам удалось выйти на серьезные решения, продвинуться в решении острой проблемы, выйти на согласованные решения", — сказал Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Сочи.

#Путин изложил их с Эрдоганом план по Идлибу. По пунктам, со сроками. pic.twitter.com/luhDaTnbKX — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 сентября 2018 г.

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