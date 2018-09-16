ЦПВС зафиксировал нарушения перемирия в трех сирийских провинциях и Алеппо

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы за прошедшие сутки в сирийских провинциях Латакия, Хама и Алеппо, а также в районах города Алеппо, некоторые населенные пункты и районы обстреливались неоднократно, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Кара-Килиса (трижды), Икко (дважды), Бейт-Смайра, Бариша, Келлаз, Сандран, Джебель-Кастру и Щир-Аль-Сахаб провинции Латакия, районов Маканис-Эд-Дувайри (дважды), Захабия, Рашидин-1, квартала научно-исследовательского центра (четырежды), а также западных окраин (девять раз) города Алеппо, населенного пункта Хальфая провинции Хама", — говорится в сообщении.

Савченко также добавил, что были "зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф (дважды) провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб".

Как отметил Савченко, за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению провели три гуманитарных акции в населенных пунктах Хурайбиль провинции Алеппо, Маррат провинции Дэйр-эз-зор и в городе Латакия. В ходе акций выдано 1275 продовольственных наборов общим весом 5,4 тонны и тонна свежего хлеба.

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