ЦПВС зафиксировал нарушения перемирия в трех сирийских провинциях и Алеппо

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы за прошедшие сутки в сирийских провинциях Латакия, Хама и Алеппо, а также в районах города Алеппо, некоторые населенные пункты и районы обстреливались неоднократно, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.
Савченко также добавил, что были "зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф (дважды) провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб".
Как отметил Савченко, за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению провели три гуманитарных акции в населенных пунктах Хурайбиль провинции Алеппо, Маррат провинции Дэйр-эз-зор и в городе Латакия. В ходе акций выдано 1275 продовольственных наборов общим весом 5,4 тонны и тонна свежего хлеба.
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