Россия зафиксировала 32 нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня, сообщается в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В Минобороны добавили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.
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