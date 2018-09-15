Могерини и де Мистура обсудили ситуацию в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини на встрече со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой обсудила ситуацию в сирийском Идлибе и работу с гарантами "Астаны" с целью предотвращения полномасштабного военного наступления, сообщила в субботу дипслужба ЕС.

"Они обсудили последние события в сирийском кризисе и предстоящую встречу на высоком уровне по Сирии, которую ЕС проведет в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября", — говорится в сообщении.

Стороны "уделили особое внимание ситуации в Идлибе и на севере Сирии, текущей работе по оказанию поддержки сирийскому народу в этой стране и настоятельной необходимости предотвращения полномасштабного военного наступления и гуманитарной катастрофы".

"Высокий представитель и спецпосланник обменялись мнениями о работе с астанинскими гарантами, которых они призывают сохранить зону деэскалации в Идлибе", — отмечается в сообщении.

"Они также обсудили подготовку в Женеве к созданию конституционного комитета с целью возобновления процесса политического перехода в Сирии и пути, с помощью которых Европейский союз может поддержать этот процесс, включая усилия по возвращению сторон конфликта за стол переговоров", — указывается в сообщении.

Могерини при этом подтвердила позицию ЕС по вопросу восстановления Сирии, которая заключается в том, что Европейский союз будет готов оказать такую помощь только тогда, когда начнется "всеобъемлющий, подлинный и инклюзивный политический переход".

Могерини и де Мистура "договорились оставаться на связи в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН, где они вновь встретятся".

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