В Алеппо восемь детей пострадали при обстреле боевиками

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Один ребенок погиб, еще восемь детей получили ранения в результате обстрела боевиками сирийского города Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Как сообщил руководитель Центра, за сутки зафиксированы обстрелы населенных пунктов Тадеф и Телль-Рифъат провинции Алеппо с позиций "Свободной сирийской армии", расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб и в округе Африн.

"В результате одного из обстрелов окраин города Алеппо из 82-миллиметрового миномета пострадали 14 мирных жителей (ребенок 11 лет погиб, 13 человек, включая восемь детей, ранены)", — сказал он.

Кроме этого, по словам Савченко, в результате обстрела населенного пункта Телль-Рифъат из 120-миллиметрового миномета ранены два мирных жителя.

Также были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко, Мамухия, Сафсафа, Кармель, Бейт-Смайра провинции Латакия, районов Маканис-Эд-Дувайри, Халеб Аль-Джадид, Баллирмун, Мансура, квартала научно-исследовательского центра, а также западных окраин города Алеппо, населенных пунктов Зеллакият, Зор-Махрука, Махарда провинции Хама, добавил руководитель Центра по примирению.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>