БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что у Германии и России пока нет единства в вопросе о начале процесса восстановления в Сирии.

Об этом Маас рассказал на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Берлине.

"Не нужно ходить вокруг да около чтобы понять, что в этом пункты мы пока не едины", — сказал Маас, добавив, что о начале процесса восстановления в Сирии можно будет говорить только при наличии "явного политического процесса" в стране под эгидой ООН.

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