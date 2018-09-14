Лавров ответил на обвинения Запада в ударах в Сирии

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Россия всегда руководствуется гуманитарным правом, готова обсуждать любые ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения ряда западных официальных лиц, которые приравнивают готовящуюся операцию в Идлибе при участии сирийской армии с поддержкой ВКС РФ к военным преступлениям.

"Насчет военных преступлений — есть процедуры, которые установлены международным правом, международным гуманитарным правом. Их нужно соблюдать. Мы всегда руководствуемся нормами международного гуманитарного права, когда мы ведем операции, связанные с боевыми действиями. Напомню, что РФ находится в Сирии по просьбе ее законного правительства, правительства страны члена ООН, правительства, которому в резолюциях СБ многократно подтверждалось уважение суверенитетной и территориальной целостности САР. Еще раз говорю, мы готовы обсуждать любые ситуации, но хотим делать это конкретно и предметно, а не на уровне риторики, опять же highly likely", — сказал дипломат по итогам переговоров со своим немецким коллегой.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

На прошлой неделе в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в Идлибе и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками, призвав боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию и подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

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