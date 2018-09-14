ООН надеется на помощь России в разрешении гуманитарных проблем в Сирии

РИМ, 14 сен — РИА Новости, Александр Логунов. ООН рассчитывает, что Россия окажет поддержку в улучшении положения беженцев в Сирии и их возвращении в свои дома, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Нас очень беспокоит ситуация в Идлибе. Другие эпизоды последнего времени — Алеппо, Восточная Гута, Дераа — разрешались, в том числе путём переброски вооруженных и нежелательных лиц в Идлиб. Сейчас он полон вооруженных элементов. Там 3 миллиона гражданских, из которых 1 миллион потеряли жильё в других городах. И значит, другого Идлиба не существует, и разрешение ситуации от того становится более сложным", — заявил он на пресс-конференции в Риме, отвечая на вопрос РИА Новости о вкладе РФ в разрешение гумситуации в Сирии

По его словам, в ходе переговоров с сирийскими и российскими партнерами, проведённых в последние недели, он заявил о важности применения той модели, которую сирийская армия использовала в ходе наступления на юг страны.

"По этой модели достигаются соглашения с вооруженными группами, которые позволяют избежать кровопролития. Это подобие компромисса, договорённостей, особенно, с нерадикальной оппозицией, а не террористическими группами, с которыми очень трудно вести переговоры. А в Идлибе они есть. Мы надеемся, что такие соглашения будут достигнуты мирным образом в самом полном объёме на самый длительный срок, так как это позволит избежать кровопролития", — отметил он.

Гранди подчеркнул, что другим вопросом, который он часто обсуждает с российской стороной, является возвращение беженцев в Сирии.

"Наша позиция состоит в том, что мы не против возвращения беженцев, мы просто передаём сирийскому правительству то, что нам сообщают сами беженцы: чего они бы хотели для того, чтобы у них была возможность вернуться, Некоторые из этих вопросов материальные: это восстановление домов, школ, больниц, работа. Но есть то, с чего вполне можно начать, беженцы говорят нам о своих проблемах с документами, о страхе вернуться и попасть под призыв. Я побывал в Дамаске и обсудил все эти вопросы с правительством Сирии и попросил у РФ, которая, конечно, имеет влияние на Сирию, помочь нам решить эти проблемы. Вместо того чтобы говорить "надо их всех вернуть", мы должны создавать для этого условия", — сказал комиссар ООН.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

На прошлой неделе в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в Идлибе и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками, призвав боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию и подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

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