Террористы в Идлибе получают подпитку из-за рубежа, заявил Лавров

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Террористы в сирийской провинции Идлиб активно осуществляют боевые действия, используя подпитку, которую они получают из-за рубежа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана.

"Насчет ситуации в Идлибе, это остался сейчас единственный очаг террористов, который использует свою излюбленную тактику: они используют гражданских лиц в качестве живого щита. Они подмяли под себя большинство вооруженной оппозиции", — сказал министр, выступая на пленарном заседании российско-германского форума.

По его словам, они регулярно наносят удары и по подразделениям сирийской армии, и по российской авиабазе в Хмеймиме, в том числе используя беспилотники.

"То, что это не просто люди, которые засели в Идлибе, как в крепости, и хотят перемирия — это неправда. Они оттуда активно осуществляют боевые действия, используя ту подпитку, которую они получают каким-то образом из-за рубежа", — подчеркнул Лавров.

"Мы говорим с нашими турецкими коллегами. Они знают, что их территория порой используется нехорошими людьми для того, чтобы осложнять ситуацию в Сирии. Они обеспечивают дополнительные меры контроля на границе", — добавил он.