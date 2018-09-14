Террористы в Идлибе получают подпитку из-за рубежа, заявил Лавров

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Террористы в сирийской провинции Идлиб активно осуществляют боевые действия, используя подпитку, которую они получают из-за рубежа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет ситуации в Идлибе, это остался сейчас единственный очаг террористов, который использует свою излюбленную тактику: они используют гражданских лиц в качестве живого щита. Они подмяли под себя большинство вооруженной оппозиции", — сказал министр, выступая на пленарном заседании российско-германского форума.
По его словам, они регулярно наносят удары и по подразделениям сирийской армии, и по российской авиабазе в Хмеймиме, в том числе используя беспилотники.
"Мы говорим с нашими турецкими коллегами. Они знают, что их территория порой используется нехорошими людьми для того, чтобы осложнять ситуацию в Сирии. Они обеспечивают дополнительные меры контроля на границе", — добавил он.
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