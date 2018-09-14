Слуцкий оценил ситуацию с террористами в Сирии

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Сирия вряд ли в ближайшем будущем станет террористическим государством, точка невозврата пройдена, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Политик отметил при этом, что задач сейчас по-прежнему много. В частности, Слуцкий отметил возможность перемещения конституционного комитета с женевской площадки непосредственно в Сирию.
"Хорошо бы конституционную комиссию создать и в парламенте… Очень сильный парламент, Национальный совет. Мне кажется, уже сейчас пора его в конституционном процессе обязательно задействовать. Это моя позиция как внешнего эксперта, знающего сирийские реалии. Уверен, что это досье даст нам возможность для более плотной сверки часов", — отметил он.
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