Слуцкий оценил ситуацию с террористами в Сирии

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Сирия вряд ли в ближайшем будущем станет террористическим государством, точка невозврата пройдена, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

"Не думаю, что в Сирии уже когда-либо в обозримом будущем будет исламский халифат, террористическое государство. Здесь, слава богу, точка невозврата пройдена", — сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Политик отметил при этом, что задач сейчас по-прежнему много. В частности, Слуцкий отметил возможность перемещения конституционного комитета с женевской площадки непосредственно в Сирию.

"Хорошо бы конституционную комиссию создать и в парламенте… Очень сильный парламент, Национальный совет. Мне кажется, уже сейчас пора его в конституционном процессе обязательно задействовать. Это моя позиция как внешнего эксперта, знающего сирийские реалии. Уверен, что это досье даст нам возможность для более плотной сверки часов", — отметил он.

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