В Анкаре сообщили о намеченных на понедельник переговорах Эрдогана и Путина

АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут в понедельник переговоры, на которых обсудят проблему сирийского Идлиба, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу, пишет агентство Anadolu.

"Мы видим, что в Идлибе ситуация ухудшается. Мы прилагаем усилия, чтобы остановить атаки на мирных жителей, находимся в тесном контакте по этому вопросу с РФ и Ираном. В последнее время общаемся и с другими партнерами. Мы продолжим эти контакты, в частности, в понедельник наш президент Тайип Эрдоган проведет переговоры с президентом (РФ Владимиром) Путиным", — сказал Чавушоглу в ходе визита в Пакистан.

Он не уточнил, идет ли речь о телефонных переговорах.

Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила, что Эрдоган намерен посетить США 23-27 сентября для участия в заседании Генассамблеи ООН. При этом его пресс-секретарь Ибрагим Калын заявил, что на данный момент планов по проведению его переговоров с президентом США Дональдом Трампом нет.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В минувшую пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в Идлибе и процесс урегулирования кризиса в САР. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками, призвав боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию и подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

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