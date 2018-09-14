В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 29 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в пятницу.
Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон была проведена одна гуманитарная акция. Согласно данным Центра, всего проведено гуманитарных акций – 1932, общий вес доставленного гуманитарного груза – 3011,65 тонн.
Уточняется, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.
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